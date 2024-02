Il viaggio dell’uomo verso l’illuminazione: a Carpi un incontro con Giuliano Falciani

Il viaggio dell’uomo verso l’illuminazione: questo il titolo dell’incontro con Giuliano Falciani che si terrà sabato 24 febbraio, alle ore 20.30, presso la Club House del Club Giardino di Carpi, promosso da Saras e dall'Associazione Rinascita Universale.

Giuliano Falciani è ricercatore e studioso di varie tematiche riguardanti la sfera sensibile come la Vita oltre la vita, i Viaggi Astrali e spirituali, la realtà Angelica, il Risveglio Quantico, il contatto con i popoli delle stelle e altre conoscenze evolutive acquisite in seguito a esperienze personali dirette. Affronta e divulga da anni la questione della trasformazione planetaria e dell’ascensione umana, nonché il passaggio terrestre alla Quarta Dimensione. Attraverso l’aumento di consapevolezza individuale propone percorsi e metodiche di crescita e armonizzazione interiore, in modo da intervenire positivamente nella propria vita, migliorando sé stessi e i rapporti con gli altri. È direttore della rivista “Quarta Dimensione”, periodico di informazione esoterico, filosofico e spirituale. È altresì autore di vari libri ‘Eugenio Siragusa: Missione Universale’, ‘Il Potere di Essere’, ‘Vite precedenti: come riconoscere nel presente i ricordi delle vite passate’, ‘I Tre giorni di buio. Le grandi profezie sul futuro dell’Umanità’ e ‘Trasmissioni Celesti’.

Serata a offerta libera.

Prenotazione obbligatoria a segreteria. rinascitauniversale@gmail.com.