Da Fossoli ai Campi di sterminio in un video: appuntamento online per la Giornata della Memoria

“Il Transito: da Fossoli ai Campi di sterminio” è il titolo del video che venerdì 28 gennaio 2022, alle ore 18.00, verrà trasmesso in diretta da Anpi provinciale Modena sia sulla pagina Facebook che sulla piattaforma Zoom per onorare “Il Giorno della Memoria”. Ad introdurre l’appuntamento Vanni Bulgarelli, Presidente dell’ANPI Provinciale Modena.

La realizzazione del video è nata lo scorso anno dall’idea e dalla collaborazione di ANPI provinciale Modena con “Fondazione Fossoli”, “Comitato per la storia e le memorie del ‘900” ed ha ricevuto il sostegno di “Coop Alleanza 3.0”.

Il 27 Gennaio 1945 i soldati dell’Armata rossa sfondarono i cancelli del Campo di concentramento di Auschswitz così, quel giorno e quel luogo sono diventati il simbolo della Giornata della Memoria. In Italia, oltre a commemorare i milioni di vittime dell’Olocausto e della Shoah si ricordano le leggi razziali, coloro che hanno rischiato la vita per proteggere i perseguitati ebrei ed anche i deportati italiani (militari e politici) nella Germania di Hitler. La strada verso i Lager ed i campi di sterminio nazisti, nel nostro Paese, passava dal Campo di Polizia e transito di Fossoli ed è quanto vuole, appunto, raccontare “Il Transito: da Fossoli ai Campi di sterminio” con una narrazione articolata in tre capitoli : “Arrivo e detenzione a Fossoli”, “Il viaggio verso l’ignoto” e “La liberazione”.

La visita virtuale al Campo, grazie al contributo di Marzia Luppi, Francesca Schintu e Marika Losi introduce il video che si avvale, in oltre, della lettura di alcune testimonianze lasciate da chi ha vissuto sulla propria pelle quel “transito” verso la prigionia e molto spesso la morte. La scelta dei testi e le voci fuori campo sono a cura di Maria Chiara Russo e Paolo Rocca . Commento musicale, video e foto d’ epoca sottolineano i vari momenti del racconto.

Per partecipare occorre scaricare l’ App ZOOM e collegarsi, non prima delle ore 18.00 di venerdì’ 28 Gennaio 2022. La diretta dell’iniziativa può essere seguita (o vista successivamente) sulla pagina Facebook di ANPI Provinciale Modena.