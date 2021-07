A Castelvetro una serata dedicata ai giovani con proiezioni di film e videoclip

Una serata interamente dedicata alle voci e alle visioni delle nuove generazioni, lunedì 26 luglio, nel cortile della Biblioteca di Castelvetro. Si parte alle ore 21.30, con i giovani dei Consigli comunali dei Ragazzi di Castelvetro e del comune gemellato di Montlouis-sur-Loire che spiegheranno i 17 Obiettivi di “Agenda 2030” in un breve film e video-clip multilingue realizzati durante gli scorsi mesi con la collaborazione delle scuole (nella foto), nell’ambito di un progetto fra i due Comuni e realizzato con il contributo di Regione Emilia-Romagna e Région Centre Val de Loire.

Agenda 2030 è un programma di azione per lo sviluppo sostenibile per le persone, il pianeta e la prosperità, sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU che si sono impegnati a raggiungere i 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile entro il 2030. Una responsabilità collettiva a livello planetario per la quale i ragazzi spiegheranno in video il contributo che ognuno di noi può dare.

A seguire, durante la serata sarà proiettato il cortometraggio “Il gigante addormentato” del Liceo artistico della Villa Reale di Monza, che, con la regia di Nanni Valentini, è stato il vincitore dell’edizione 2020 del festival “Mente Locale Young, le scuole italiane raccontano il territorio”.

