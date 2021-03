Sicurezza idrogeologica, assessore Priolo e sindaci in un incontro pubblico in videoconferenza

In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, Emilia-Romagna Coraggiosa Modena organizza il secondo appuntamento del ciclo dedicato “Rischio idrogeologico, vulnerabilità territoriale ed emergenza climatica”, che considera materia prioritaria e non negoziabile. Alla serata, intitolata “Sicurezza idrogeologica e difesa del suolo: domande, idee, soluzioni” parteciperanno l’Assessora all’Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa e Protezione Civile dell’Emilia-Romagna Irene Priolo, il Sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, il Sindaco di Castelfranco Emilia Giovanni Gargano e la Sindaca di Nonantola Federica Nannetti. In rappresentanza di Emilia-Romagna Coraggiosa Modena e delle liste civiche che la sostengono (Sinistra per Modena, Idee in comune per Castelfranco Emilia, Nonantola Progetto 2030 e Una mano per Nonantola), a moderare e condurre il dibattito sarà Valentina Graziosi, Assessora all’Ambiente di Castelfranco Emilia.

Emilia-Romagna Coraggiosa Modena si pone come obiettivo prioritario il coinvolgimento della cittadinanza, soprattutto per ciò che riguarda le tematiche ambientali e la cura del territorio, fondamentali per il futuro di tutte e tutti noi – sottolinea Valentina Graziosi - riteniamo che un'informazione approfondita ed un dialogo vero con le Istituzioni siano la premessa necessaria per poter contribuire alle azioni dei decisori politici, a tutti i livelli”.

Tra i temi che auspichiamo saranno trattati dai nostri ospiti, le cause della rotta alla luce delle conclusioni del lavoro della Commissione designata dalla Regione Emilia-Romagna, il programma di interventi di sistemazione idraulica previsto per il nodo modenese, il piano di ristoro ai cittadini e alle imprese danneggiate dall’alluvione, la discussione di una nuova pianificazione territoriale della Regione, della Provincia di Modena e degli stessi Comuni finalizzata a ridurre rischi e vulnerabilità, l’individuazione di altre azioni utili alla prevenzione del rischio, al di fuori delle opere pubbliche, che vedano il coinvolgimento della cittadinanza.

L’incontro si svolgerà lunedì 22 marzo alle 21.00 sulla piattaforma GoToMeeting (per il collegamento utilizzare "603-772-149") e la diretta sarà poi condivisa sulla pagina Facebook di Emilia-Romagna Coraggiosa Modena e delle già citate liste civiche sostenitrici.