"Vignaioli Contrari", degustazioni nella splendida cornice di Rocca Rangoni

Giunge alla sua VI Edizione "Vignaioli Contrari", che si svolgerà sabato 14 e domenica 15 maggio a Spilamberto, nella splendida cornice di Rocca Rangoni.

La manifestazione si presenta come un momento di degustazione e di conoscenza dei vini artigianali prodotti da vitigni autoctoni: ospita più di 50 produttori provenienti da tutta Italia e, per la prima volta nel 2022, anche produttori Europei (da Slovenia, Francia e Portogallo), territori vocati alla viticoltura. I produttori partecipanti a Vignaioli Contrari hanno come obiettivo primario la valorizzazione delle varietà di vite autoctone e tradizionali, e coltivano la terra secondo criteri di sostenibilità, in linea con ogni forma di rispetto ambientale. Sarà possibile degustare più di 250 etichette, ognuna delle quali verrà raccontata direttamente dal vignaiolo che ne ha curato tutta la produzione. La scelta di selezionare accuratamente le cantine partecipanti ha da sempre contraddistinto il tenore della manifestazione, elevando sempre di più la qualità dei vini che si potranno degustare.

Segno distintivo dell’evento è da sempre la proposta dei laboratori “A tavola col produttore”: 4 Tavoli, 4 Produttori, 4 Terroir, 4 Storie da raccontare. Un a “Roulette de Vin” dove ogni Vignaiolo dialoga e propone 2 vini con i partecipanti. Dopo 20 minuti i produttori si spostano di tavolo in tavolo. Apprezzatissimo dal pubblico e dai produttori, che hanno la possibilità di mettere in degustazione annate storiche o produzioni limitate.

"Vignaioli Contrari" si pone perfettamente in linea della Condotta Slow Food “Vignola e Valle del Panaro” che, per l’occasione, propone ai partecipanti l’opportunità di degustare i piatti ed i prodotti provenienti dai contadini ed artigiani del territorio, dalla pianura alle colline fino ad arrivare all’Appennino modenese.

L’evento è patrocinato dal Comune di Spilamberto e dall'Unione Terre di Castelli; e vede la partecipazione dell’Ordine del Nocino Modenese e della Consorteria dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena.