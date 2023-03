Vignola, programma ricco di iniziative per la festa della donna

L’Amministrazione comunale a Vignola, in occasione della Giornata internazionale della donna, organizza numerose inizitve tra cui un incontro con le dipendenti, uno spettacolo teatrale, un trekking urbano e un appuntamento pubblico con Susanna Camusso. Si comincia, naturalmente proprio l’8 marzo: in mattinata, alle ore 12.00, presso la Sala consiliare, è in programma un incontro con la sindaca Emilia Muratori e i componenti della Giunta riservato alle dipendenti pubbliche a cui verrà consegnato un simpatico omaggio realizzato dalle volontarie del Centro Età Libera di Vignola.

La sera di venerdì 10 marzo, al Teatro Fabbri (concesso gratuitamente dal Comune), va in scena “La storia di Leda continua…”, spettacolo della Compagnia Nove Teatro sulla vita della reggiana Leda Colombini che fu mondina, partigiana, sindacalista e deputata della Repubblica. E’ prevista anche l’esibizione del famoso Coro delle Mondine di Novi. Si tratta di una iniziativa dell’Auser Emilia-Romagna realizzata anche con il contributo della Regione Emilia-Romagna nell’ambito del progetto “Ripartiamo da noi” finalizzato al rilancio della socialità e degli scambi intergenerazionali attraverso storia e memoria a partire dalla narrazione dei profili biografici esemplari e radicati nel territorio.

Hanno collaborato Fondazione Argentina Altobelli, Auser, Università popolare Natalia Ginzburg, lo Spi-Cgil, FNP pensionati Cisl, Centro Età Libera e Casa delle donne. L’ingresso allo spettacolo è libero. Nel pomeriggio di domenica 12 marzo, alle ore 15.00, è in programma un trekking storico dal titolo “L’unità delle donne”, a partecipazione gratuita con partenza dalla biblioteca. I partecipanti, guidati dagli storici Daniel Degli Esposti e Paola Gemelli di “Allacciati le storie”, ripercorreranno i luoghi che a Vignola hanno visto le lotte delle donne per la conquista dei diritti tra il dopoguerra e gli anni ’70. Previste anche letture di Federica Trenti e Ilaria Turrini. Iscrizioni sul sito www.allaciatilestorie.it.

Nel Consiglio comunale del mese di marzo verrà messa in approvazione la Carta europea per la parità fra donne e uomini nella vita locale, documento elaborato e promosso dal Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa che invita gli enti territoriali a utilizzare i loro poteri e i loro partenariati a favore di una maggiore uguaglianza delle donne e degli uomini. Infine, venerdì 24 marzo, sempre in Sala consiliare, alle ore 18.00, si terrà un incontro pubblico con la parlamentare Susanna Camusso, ex segretaria generale della Cgil, che dialogherà con la vice-sindaca Anna Paragliola e la consigliera comunale Fabjola Kodra sulle tante tematiche legate alla parità di genere nel mondo del lavoro.

“Quest’anno come Amministrazione, anche grazie all’importante contributo delle associazioni del territorio, abbiamo messo a punto un programma molto vario e nutrito per celebrare la Giornata internazionale della donna – spiega la vice-sindaca Anna Paragliola, assessora con delega alle Pari opportunità – Il ruolo delle donne nella vita pubblica, economica, sociale del nostro Paese è sempre più determinante, ma i problemi irrisolti, a cominciare dal gap stipendiale e dalla tragedia della violenza domestica, continuano ad essere tanti, come ribadirò giovedì 9 marzo all’Assemblea delle elette in Emilia-Romagna. Eppure è ormai chiaro che le donne contribuiscono in maniera essenziale alla crescita del Paese. Come Amministrazione siamo al fianco delle donne, nella loro vita professionale e privata”.