A Vignola è di nuovo “Tempo di ciliegie”, la tradizionale manifestazione

Dal 2 giugno, e per due fine settimana consecutivi, torna “Vignola, è tempo di ciliegie”, la tradizionale manifestazione dedicata al prodotto principe delle nostre campagne. In programma le bancarelle dei produttori nel centro della città, show cooking, spettacoli e visite a tutti i principali monumenti cittadini.

Come sempre, la protagonista sarà la ciliegia IGP di Vignola, anche se le avverse condizioni climatiche delle scorse settimane hanno decimato il prodotto precoce e di media raccolta. Proprio per venire incontro alle difficoltà degli agricoltori, l’Amministrazione comunale ha deciso di ospitare gratuitamente nei gazebo allestiti dalla Pro Loco i produttori e di invitarli a portare tutti i propri prodotti, non solo le ciliegie, in modo da offrire ai visitatori tutto la produzione che il lavoro delle imprese agricole locali è in grado di mettere sul mercato.

“Vignola, è tempo di ciliegie” aspetta i turisti da venerdì 2 a domenica 4 giugno e nel week end di sabato 10 e domenica 11 giugno. In piazza dei Contrari, lo chef Andrea Cattino terrà incontri di showcooking. Anche Slow Food Vignola e Valle del Panaro sarà nei locali di via Bonesi. Domenica pomeriggio, il tradizionale taglio della grande crostata di marmellata di amarene allestita lungo viale Mazzini.

In piazza dei Contrari spettacoli di ciliegie, musica e parole: la sera del 2 giugno “Finalmente Lucio”, omaggio a Lucio Battisti, del 3 giugno “Sabato italiano”, musiche italiane dagli anni ’50 e ’60, e, infine, sabato 10 giugno il comico Vito con “Il bar al portico”. Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito.

Grazie a Daniel Degli Esposti e Paola Gemelli ci sarà spazio anche per i trekking storici. Aperti per le visite dei turisti la Rocca di Vignola, Palazzo Barozzi, Villa Tosi-Bellucci, l’Acetaia comunale e la Casa Natale di Ludovico Antonio Muratori.

Villa Tosi-Bellucci, l’ottocentesca sede del Comune di Vignola, sarà aperta al pubblico il pomeriggio di venerdì 2 giugno, sabato e domenica 3 e 4 giugno sia il mattino che il pomeriggio. I pomeriggi del 2 giugno e del 4 giugno le aperture saranno “musicate” dagli allievi della Scuola di musica Bononcini, nell’ambito dell’iniziativa “Bononcini per la città” (ore 14.00 e 16.30). In particolare, il concerto del 2 giugno sarà a cura a cura degli insegnanti della scuola di musica Monica Mengoni (viola) e Alicia Montorsi Galli (pianoforte). Quello del 4 giugno sarà, invece, a cura degli insegnanti della scuola di musica Annalisa Lugari (voce), Eugenio Polacchini (chitarra), Flavio Stagni (chitarra). Le visite alla Villa saranno a cura dell’associazione culturale Mezaluna (le mattine del 3 e 4 giugno visite alle ore 10.30 e 12.00, il pomeriggio del 3 giugno visite alle ore 14.30 e 16.00). Prenotazioni consigliate alla mail prolocovignolaterradiciliegie@ gmail.com.

Le visite alla Casa Natale di Ludovico Antonio Muratori saranno possibili nel pomeriggio di sabato 3 e domenica 4 giugno, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, grazie ai curatori della pagina Fb Celebri vignolesi. Anche in questo caso prenotazioni consigliate alla mail prolocovignolaterradiciliegie@ gmail.com.

La sera di venerdì 9 giugno, la dottoressa Stefania Andreoli sarà ospite della Quercia dell’Elfo, in piazza Dei Contrari, per la presentazione del suo ultimo libro “Perfetti o Felici – diventare adulti in un’epoca di smarrimento”.

Sabato 10 e domenica 11 giugno, di nuovo le bancarelle dei produttori nel centro della città.