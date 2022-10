Vignola, visite guidate a Villa Tosi-Bellucci

Indirizzo non disponibile

Per due fine settimana successivi, sarà aperta al pubblico con visite guidate Villa Tosi-Bellucci, l’ottocentesca sede del Comune di Vignola. In occasione delle rassegne “Autunno a Vignola” (sabato 8 e domenica 9 ottobre) e “Betty B, il Festival del fumetto e dell’immagine” (sabato 15 e domenica 16 ottobre), l’Amministrazione ha deciso di aprire al pubblico le sale storiche del Municipio e l’Acetaia comunale che si trova nell’altana della Villa. Sarà anche l’occasione per ammirare la celebre opera della pittrice Elisabetta Sirani “La Giustizia accompagnata dalla Carità e dalla Prudenza” esposta nell’ufficio del sindaco e parte, fino al 23 ottobre, della mostra “Elisabetta Sirani, pittrice nella Bologna del ‘600” organizzata dal curatore Sergio Bianchi su due sedi, Vignola appunto e la Galleria d’Arte Ossimoro di Spilamberto.

Le visite a Villa Tosi-Bellucci sono gratuite e avvengono a cura dei volontari delle associazioni culturali vignolesi “Mezaluna” e “Università Popolare Natalia Ginzburg”. La sede municipale sarà aperta al pubblico il sabato dalle ore 16.00 alle ore 19.30, la domenica mattina dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e nel pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 19.30. Visite guidate partiranno la mattina alle ore 10.30 e alle ore 11.30 e il pomeriggio alle ore 16.30, 17.30 e 18.30. Occorre prenotare, mandando una mail entro il venerdì, a segreteriasindaco@comune. vignola.mo.it e indicando quali orari e giorni si preferisce. Nel corso di Autunno a Vignola sarà possibile prenotare anche direttamente presso lo stand della Pro Loco.