Giornate FAI 2022, alla scoperta di Villa Delfini a Cavezzo

Il complesso di Villa Delfini sorge nella campagna della pianura modenese, in località Disvetro di Cavezzo. Rappresenta un tipico esempio di corte della bassa pianura padana, costituita prevalentemente dalla casa padronale, dalla stalla, dai fienili, dalle cantine, dai granai, dai magazzini e dalle barchesse. La famiglia Delfini, di antica tradizione padronale e agraria, era proprietaria di grandi latifondi e di numerosi possedimenti, sia in Modena sia nelle campagne. In particolare i terreni dei Delfini intorno alla villa si estendevano da Cavezzo verso il Mirandolese, il Carpigiano e San Prospero, compresi nelle zone tra i fiumi Secchia e Panaro.

L'intero complesso di "Villa Delfini" verrà aperto al pubblico in occasione delle Giornate FAI di Primavera 2022, al termine del completamento dei lavori di recupero degli ingenti danni subiti dal sisma 2012. Nella visita guidata alla villa padronale con la sua corte contadina e il parco retrostante, ci accompagnerà la memoria del poeta Antonio Delfini (Modena 1907-1963) con i suoi ricordi e i suoi scritti. La villa fu per Antonio Delfini un insostituibile riferimento esistenziale e letterario come si legge nei suoi Diari 1927-1961: "trovare un tesoro-una quarantina di milioni!, ingrandire così di mille ettari le trecento biolche di Cavezzo, circondarle di un muro (...), andarmene in carrozza con un tiro a quattro da Disvetro a Modena sulla via del canaletto (...)".

