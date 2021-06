Villa Sorra, un pomeriggio fra sapori tradizionali e motori d'avanguardia

Le grandi eccellenze del food e dei motori, due filiere nevralgiche del made in Italy più amato e conosciuto nel mondo, sono pronte a darsi appuntamento nella loro culla d’elezione, l’Emilia Romagna. Domenica 20 giugno, a Castelfranco Emilia si aprirà infatti il sipario su “Villa Sorra, il Giardino delle Eccellenze” nell’incantevole cornice della residenza storica tra le più prestigiose dell’intera regione.

L’attesissimo open day, interamente dedicato al settore agroalimentare d’eccellenza e al mondo delle due e quattro ruote, è organizzato dall’Amministrazione Comunale di Castelfranco Emilia in collaborazione con Città dei Motori e la rete ANCI dei 32 comuni italiani a vocazione motoristica. Resta comunque ancora al palo il progetto di riqualificazione dell'area, sul quale c'è grande attesa.

In programma, dal primo pomeriggio sino al tramonto, talk, degustazioni, esposizioni dedicate all’eccellenza italiana in tavola e ai marchi automobilistici più importanti del mondo come Ferrari, Lamborghini e Pagani ai quali si aggiungerà l’esposizione di modelli provenienti dalla collezione privata di Mario Righini, una delle più importanti collezioni storiche a livello Mondiale.

Il programma

Ore 16.00 – Scuderie e parcheggio via Pieve: accoglienza e riscontro prenotazioni

Ore 16.30 - Serra: saluto del Sindaco della Città di Castelfranco Emilia, Giovanni Gargano

Segue la Conferenza “Villa Sorra: lo scenario futuro” e la Premiazione dei vincitori del concorso per il nuovo logo “Villa Sorra. Saperi e Sapori” CODE (competitions for designers)

Per la conferenza occorre prenotare per email: villasorra@comune.castelfranco-emilia.mo.it

A cura di:

Arch. Bruno Marino, ing. Sossio Paone, arch. Giovanni Avosani, dott.ssa Diana Neri (Comune di Castelfranco Emilia, Ufficio Progetto Speciale Villa Sorra)

Arch. Roberto Terra (Cavina Terra Architetti, progetto architettonico)

Prof. Ing. Lorenzo Jurina e ing. Edoardo Radaelli (progetto strutturale)

Prof. Alberto Minelli, dott. Enrico Felice, dott. Eugenio Ferretti (Dipartimento Scienze e Tecnologie Agroalimentari Università di Bologna)

Arch. Vincenzo Vandelli (Progettisti Associati) e Prof. ing. Giorgio Serafini (progettisti restauro Casa del Custode)

Dott. Piergiacomo Mion Dalle Carbonare (SDA Bocconi)

Interventi di:

Prof. Arch. Matteo Agnoletto (Dipartimento di Architettura, Università di Bologna) con premiazione dei vincitori del concorso per il nuovo logo Villa Sorra. Saperi e Sapori CODE (competitions for designers)

Prof. Emiro Endrighi (Università di Modena Reggio)

Dott.ssa Maura Zini (Istituto Scolastico L. Spallanzani)

Ing. Paolo Cavicchioli (Presidente Fondazione di Modena)

Dott. Enrico Corsini (Piacere Modena)

Dott. Luigi Zironi (Città dei Motori)

Dott. Giuseppe Vincinelli (Sindaco Comune di S Agata Bolognese)

Intervento conclusivo e saluti del Sottosegretario alla Presidenza della Regione Emilia Romagna, Davide Baruffi.

Ore 19.00 - Giardino Storico: Visita a cura del dott. Andrea Di Paolo

massimo 50 persone, prenotazione per email: villasorra@comune.castelfranco-emilia.mo.it

Ore 19.30 - Cavallerizza: Esposizione di veicoli delle collezioni di Mario Righini, Horacio Pagani, Ferrari, Lamborghini, conduce Luigi Zini

Ore 20.00 - Villa Sorra, fronte occidentale: saluto al tramonto in musica con Giorgio Casciarri e Gen Lukaci, e aperitivo proposto dall’Istituto Lazzaro Spallanzani

Ore 21.00 - Chiusura dei cancelli

