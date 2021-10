Vinicio Capossela al BPER Forum Monzani col suo nuovo libro

Che cos'è un' "Eclissica" (Feltrinelli), che dà il titolo al nuovo libro di Vinicio Capossela? Una ellittica sulle rotte mancate? Una ellissi sulle epoche della vita? L'autore lo presenta al Forum domani, domenica 3 ottobre, alle 18 e definisce questo libro un lunario, un abecedario, un diario di bordo, una narrazione del visibile e dell'invisibile. La vita, come il sole, brucia la cornea a guardarla mentre avvampa. Bisogna metterci di mezzo il vetrino oscurato della scrittura per poterne fissare le rotte. Del resto il destino, come la balena, si rivela solo quando è passato, un attimo prima di reimmergersi nel buio. Vinicio Capossela spia questa stagione attraverso le crepe, il prodigio, i fallimenti che permettono la creazione e, da artista che pone ostinatamente la sua opera fuori dalla dittatura dell'attualità, finisce per esserne fra i più acuti osservatori.

Questa edizione autunnale di Forum Eventi è finalmente anche dal vivo: le persone interessate a intervenire agli incontri dovranno iscriversi sul sito del Forum ; a registrazione completata si potrà selezionare l'evento a cui si vuole partecipare e prenotare i posti sul sito visualizzando la planimetria; confermando la prenotazione si riceverà un'email riepilogativa con tutte le informazioni per l'ingresso.

Per accedere è obbligatorio il green pass o un tampone negativo.