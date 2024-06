Vinili, vintage e food market: a Formigine torna l'evento "Vinili in piazza"

Torna per la quarta volta a Formigine l’appuntamento "Vinili in piazza", dal 21 al 23 giugno in Piazza Calcagnini nel pieno centro storico di Formigine, una location consolidata e ottima per assaporare il clima mite del periodo attraverso il piacere del cibo e della convivialità. L’evento è dedicato agli appassionati, i collezionisti e tutti coloro che amano la buona musica e il buon cibo. I visitatori potranno trascorrere tre giornate gratuite e ricche di eventi, per riscoprire la magia del Vinile a 33, 45 e 78 giri, dei MIX, dei CD, dei DVD e dei più diversi gadget, oltre naturalmente a preziosi memorabilia musicali.

A completare l’atmosfera, il centro storico ospiterà un’apposita area food & drink, operativa sia a pranzo che a cena, a cura di Feed n Food Eventi: svariati Food Truck arriveranno da tutta Italia per far gustare le proprie espressioni culinarie regionali ed internazionali, proposte in chiave gourmet o tenendo fede alla tradizione.

La kermesse, organizzata dal Comune di Formigine in collaborazione con Feed n Food Eventi, REplay Eventi e Kolosseo Bologna, e Vintage Valley sarà aperta al pubblico il venerdì dalle ore 18 alle ore 24, mentre il sabato e la domenica dalle 10 alle 24. Tanti gli espositori specializzati in tutti i generi musicali: metal, punk, psichedelica, folk, funky, rock, soul, disco dance, progressive, hip-hop, jazz, classica, cantautorato italiano e molto altro. Non mancheranno inoltre i concerti e gli appuntamenti sul palco, con un fitto programma che prevede il coinvolgimento dei migliori DJ del territorio.

Il programma

Venerdì è previsto l’appuntamento con DJ Spranga: sin dal suo esordio sono state numerose partecipazioni in importanti club e le collaborazioni con i migliori dj dell'epoca, ottenendo il consenso del pubblico con un Djset impeccabile e con nuove sonorità Funk & Groove.

Sabato l’appuntamento con Rosso di Sera a cura di Luca Zanarini e Silver, con Vocalist Alessio, i cui percorsi si intrecciano tra discoteche storiche, luoghi simbolo della movida modenese, come il Picchio Rosso, tra serate danzanti e serate revival.

A concludere il programma, una domenica piena di spettacoli ed esibizioni, a partire dalle ore 18 con il Dj Set di Luca Grilli, il cui repertorio viaggia dai '40 ai '60 spaziando dal Rhythm'n' Blues al Rock 'n' Roll, Rockabilly, Swing. Dalle ore 19.00 workshop di ballo e infine dalle ore 20.00 la perfomance musicale dei Daisy June and the Loose Band, dal repertorio rhythm and blues.

Nell’area destinata ai food truck, operativi sia a pranzo che a cena, saranno presenti: dagli USA il famoso Smash Burger e i fantastici Hot Dog; dalla Romagna le amatissime piadine, tigelle e borlenghi; dal Lazio la mitica Porchetta. Molto altro resta da scoprire, assaggiare e vivere. Si invitano tutti i lettori a scoprire di più sui progetti per la promozione del territorio, del cibo e dello spettacolo, visitando il sito web e le pagine social dell’azienda bOOm Eventi.