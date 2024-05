Vino Crudo, al Cortile del Leccio la sesta edizione con cantine da Italia e Slovenia

Vino Crudo, l'evento culturale indipendente e fiera del vino naturale giunto alla sua sesta edizione, porterà a Modena sabato 11 maggio dalle 11 alle 21 e domenica 12 dalle 11 alle 16 oltre 40 cantine tra Italia e Slovenia. La location è lo splendido e spazioso “Cortile del Leccio” in via Selmi 67, nel centro storico di Modena: un chiostro che racchiude un albero maestoso, iscritto tra i monumenti nazionali, e visibile solo dall’interno.

"Vino Crudo è pensato come viaggio: per questo ogni anno racconta terre e paesaggi diversi e per questo ad ogni edizione troverete cantine e persone diverse. C’è grande studio e ricerca se pensate che abbiamo conosciuto ed assaggiato ognuno di loro", spiegano gli organizzatori.

"Ogni anno, su invito diretto, raccogliamo produttrici e produttori di vini naturali: biologici, biodinamici, certificati o meno. Sono persone che condividono valori come il rispetto della terra, il mantenimento della biodiversità e un basso interventismo in cantina sul vino che si fa innanzitutto in vigna. Il nostro viaggio può essere solo vissuto prendendovi parte, è ricco di dettagli e molto intenso da poter essere riassunto, poi si perderebbe lo stupore. Possiamo dire che c’è Rock e tanto Soul e che queste persone, queste cantine, hanno caratteristiche peculiari, per cui la scelta di chi invitare a Vino Crudo non è mai banale", la loro conlcusione.