Al castello di Formigine debutta il “Vintage Pride market”

La primavera non è mai stata così ricca di eventi, a Formigine! Mercatini, fiere e il Motor Valley Fest animeranno il centro storico sino all’inizio della stagione estiva; mentre i luoghi della cultura, per i bambini e per le famiglie continueranno a proporre le rassegne tanto apprezzate e fruite dai formiginesi.

Novità assoluta in città è il Vintage Pride Market, previsto per domenica 12 marzo al Castello. Il progetto nasce da una ricerca continua ed è stato pensato per creare cultura, creatività e consapevolezza del riciclo; un luogo in cui (ri)conoscere abbigliamento, arredamento, oggettistica, dischi, cura per il corpo e artigianato. 28 gli espositori presenti.

Agli eventi Vintage Pride Market è possibile entrare in contatto con nuove realtà, provare capi d’abbigliamento, incontrarsi, ascoltare buona musica, assaggiare nuovi sapori e portare con sé un po’ di gusto vintage, mettendo alla prova tutti i sensi e dando una seconda chance a tutto quello che è stato dimenticato.

Durante la manifestazione sarà attivo il servizio di ristorazione a cura del ristorante Il Calcagnino. L’ingresso è gratuito e sarà possibile accedere dalle ore 10 alle ore 20.

L’evento è organizzato da Undici Store e Orto in Cassetta, patrocinato dal Comune, con il supporto di Proform. Per informazioni: vintagepridemarket@gmail.com.