Vintage Pride Market, in arrivo a Formigine la quinta edizione

Dopo il successo della scorsa primavera, domenica 19 novembre, dalle 10 alle 19, Vintage Pride Market propone la quinta edizione a Formigine. Saranno 90 gli espositori che presenteranno i loro pezzi all’interno delle sale del Castello, nel giardino interno e in piazza Calcagnini, ognuno dei quali offrirà una ricercata selezione di articoli vintage: abbigliamento unico e di tendenza, accessori d’epoca, stampe e oggettistica vintage, prodotti per la cura del corpo e molto altro ancora.

Affermano Valentina Ferrarini e Alice Fusco, ideatrici dell’evento e appassionate dello stile vintage: “Unicità e storia, questi sono certamente gli aspetti più affascinanti del mondo vintage, che emergono dagli oggetti e al contempo dal luogo in cui sono presentati. Vintage Pride Market presenta le varie edizioni in location differenti con l’idea di creare nuove connessioni, far conoscere luoghi del territorio rendendo ogni edizione differente e unica; infatti dopo la prima edizione presentata presso lo spazio M43 di Sassuolo, la seconda al castello di Formigine, la terza nel piazzale della Rosa di Sassuolo, la quarta all’interno del parco Vistarino, Vintage Pride Market rinnova la collaborazione con il Comune di Formigine presentando la quinta edizione al castello e in Piazza Calcagnini”.

Vintage Pride Market offre un’ampia selezione di prodotti vintage, tra cui abbigliamento, accessori, oggettistica, mobili e molto altro. Gli articoli presenti sono selezionati con cura per garantire al pubblico originalità e varietà. Vintage Pride Market diventa così un’occasione in cui gli appassionati di vintage possono riunirsi, condividere le loro esperienze e scoprire nuove realtà.

Sottolinea l’Assessore al Coordinamento eventi Corrado Bizzini: “E’ con piacere che torniamo ad ospitare questo evento in versione pre-natalizia. L’iniziativa ha riscosso molto successo perché in grado di donare una seconda vita agli oggetti, senza dimenticare la raffinata proposta musicale. Occasioni come queste attraggono turismo sul territorio”.

L’evento è organizzato da Undici Store e Orto in Cassetta, in collaborazione con Via Mazzini 43 e il ristorante Il Calcagnino, con il supporto di Proform e con il patrocinio del Comune di Formigine. Durante la manifestazione sarà attivo il servizio di ristorazione a cura del ristorante Il Calcagnino. Info: vintagepridemarket@gmail.com.