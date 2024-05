Vintage Pride Market, appuntamento con la nona edizione alla Rocca di Spilamberto

Domenica 26 maggio appuntamento con la nona edizione di Vintage Pride Market, in programma presso l’affascinante Rocca Rangoni di Spilamberto e il meraviglioso parco che le fa da cornice. Saranno presenti 100 espositori con una selezione accurata di abbigliamento, accessori e oggettistica.

Durante la giornata saranno presenti DJ set che accompagneranno i visitatori e le visitatrici per tutta la durata della manifestazione e sarà possibile fruire del servizio di street food & drink organizzato da Le Botteghe di Messer Filippo e food truck. L’ingresso è gratuito e sarà aperto al pubblico dalle 10 alle 20.

L'evento è organizzato da Undici Store e l’Orto in Cassetta, in collaborazione con Via Mazzini 43 e le Botteghe del Messer Filippo, con la partnership di Autoctona Passione e con il patrocinio del Comune di Spilamberto. Ogni edizione si svolge in un luogo differente creando connessioni uniche tra pubblico ed espositori.