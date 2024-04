Vintage Pride Market, le ideatrici si raccontano: "Condividiamo bellezza, consapevolezza del riciclo e amore per la creatività"

Una ha un negozio di ortofrutta a Formigine - con tanto di salottino e laboratorio annessi -, l’altra uno di streetwear a Sassuolo. Sono Valentina Ferrarini e Alice Fusco e insieme formano l’anima del Vintage Pride Market, che è molto più di un semplice mercato vintage: "È un evento che promuove la condivisione della bellezza, la consapevolezza del riciclo e l'amore per la creatività”, racconta Ferrarini.

Una storia, la loro, come spesso accade iniziata per gioco con un primo evento nel novembre 2022, ospitato nel Loft di una fotografa di Sassuolo. Il successo fu notevole. Da lì l’idea di ripetersi, aggiungendo sempre un pezzetto in più. Musica - c’è chi fa dj set e, nel frattempo, vende vinili -, disegni dal vivo, pezzi unici di artigiani e artigiane del territorio. Il frutto della ricerca e del passaparola che questo progetto è in grado di far nascere spontaneamente.

E, dettaglio tra i più affascinanti, location speciali che i visitatori potrebbero trovarsi a esplorare anche per la prima volta: “Siamo state al Castello di Formigine con vari allestimenti dentro alle sale affrescate, nel Piazzale della Rosa con il Palazzo Ducale a farci da sfondo - e la prossima volta che saremo lì il Palazzo sarà aperto al pubblico -, al Parco Vistarino e Villa Giacobazzi, dove torneremo a settembre”. A fare da cornice al prossimo appuntamento firmato Vintage Pride Market, il 4 e 5 maggio, sarà la settecentesca Villa D’Este di Reggio Emilia, nata come ritiro di pesca del duca Francesco III d’Este e un tempo raggiungibile solo via acqua, circondata dal lago artificiale Vasca di Corbelli. E, a proposito di “molto più di un semplice mercato vintage”, sono in programma un workshop per creare mazzi di fiori in vaso (rigorosamente stagionali), un percorso di degustazione di profumi e consulenze di armocromia. Una rete local e sostenibile sempre più ampia che viene messa a disposizione della comunità.

“Ci fa piacere che le persone prendano sempre più a cuore il tema dell’economia sostenibile e che si avvicinino al mondo del vintage che, in Europa, esiste da decenni - spiega Valentina -. In Italia tutt’ora c’è chi non lo comprende ma si tratta, di fatto, di dare nuova vita a capi d’abbigliamento che altrimenti andrebbero buttati o dimenticati”. E che, ciclicamente, tornano attuali: “La moda è circolare perché gli stilisti cercano ispirazione da quello che veniva fatto una volta dai veri artigiani di un tempo. Tra Lugo e Massa Lombarda ci sono due tra i più importanti archivi di ricerca, A.N.G.E.L.O. e Mazzini, dove passano tutti gli uffici stile della moda per cercare ispirazione. Un altro grande classico del settore sono i viaggi ricerca all’estero, in città come Londra o Parigi, dedicati solo al vintage”.

Abbigliamento ma anche accessori, oggettistica, arredo. Pezzi unici recuperati e ritrovati che hanno un valore non solo per la loro unicità ma anche per la qualità che oggi, a prezzi onesti, è difficile trovare: “Un tempo i capi venivano fatti in piccole sartorie ed erano molto curati. Ricami, piume, perline... creazioni che oggi può realizzare solo l’alta moda. Per tutto il resto la produzione è continua, veloce, assistiamo a iniezioni di prodotti tutte le settimane. Il Covid avrebbe dovuto insegnarci a rallentare, a fare a meno, invece ora è peggio di prima”, spiega Valentina.

Il vintage, in questa giostra che gira all’impazzata, rappresenta un’alternativa: si può, lato artisti della moda, dare sfogo alla creatività customizzando e reinventando capi del passato; lato consumatori fare una scelta sostenibile. Che oggi è la chiave di tutto.