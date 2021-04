"Viola e il blu": Matteo Bussola presenta il suo nuovo libro per ragazzi

Saranno il vicesindaco di Fiorano Modenese, Morena Silingardi, e il giornalista Guglielmo Leoni ad intervistare lo scrittore Matteo Bussola che presenterà la sua ultima fatica editoriale, il libro per ragazzi “Viola e il blu”, da poche settimane nelle librerie. L’appuntamento online di giovedì 6 maggio alle ore 18.00 è proposto da BLA (Biblioteca ludoteca e archivio comunale) e dall’associazione Lumen, che gestisce il FabLab di Casa Corsini. L’incontro è gratuito ad iscrizione obbligatoria, è già possibile prenotarsi a info@casacorsini.mo.it.

Il libro

“Viola e il blu - la libertà di essere i colori che vuoi” è un libro che racconta la storia di Viola, una bambina a cui piacciono tutti i colori, ma in particolare il blu... Perché qualcuno crede che ci siano cose ‘da maschi’ e cose ‘da femmine’? Perché una bambina che gioca a calcio è un maschiaccio e un bambino che vuole fare danza è una femminuccia? In questo libro Matteo Bussola, ispirato dalle conversazioni con le sue figlie, indaga gli stereotipi di genere attraverso gli occhi di una bambina. Partendo dal più elementare fra questi: è sconveniente che ai bambini piaccia (o indossino) il colore rosa, ed è allo stesso modo sconveniente che alle bambine piaccia (o indossino) il colore blu.

Questa polarità è già paradigma di tutto il resto, e diventa l’innesco per raccontare la storia di Viola.

L'autore

Matteo Bussola è nato a Verona nel 1971. Laureato in architettura a Venezia, ha preferito dedicarsi alla carriera di fumettista. Lavora con diverse case editrici di fumetti, italiane e straniere. Collabora con Robinson di Repubblica e conduce con Federico Taddia un programma settimanale su Radio 24, ‘I padrieterni’, sul ruolo dei nuovi padri.

Vive a Verona con la compagna, tre figlie e due cani. Ha scritto molti libri, tutti bestseller: Notti in bianco, baci a colazione (2016), Sono Puri i loro sogni. Lettera a noi genitori sulla scuola (2017), La vita fino a te (2018) e L’invenzione di noi due (2020).