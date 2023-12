Carpi, in concerto il Virginia State Gospel Choir direttamente dagli USA

Si rinnova giovedì 21 dicembre alle ore 21.00 il tradizionale appuntamento di fine anno con il “gospel”: direttamente dagli Usa, infatti, il Teatro Comunale di Carpi ospiterà l’esibizione del “Virginia State Gospel Choir” (“Coro gospel dello Stato della Virginia”), che torna in Europa dopo sette anni. Un concerto, quello di posdomani, che spazierà nei vari generi, perché i coristi mescolano gospel, spiritual, blues e musica africana tradizionale per emozionare il pubblico « con tutta l’energia della loro musica e un altissimo livello tecnico. »

Nato nel 1971, e considerato « uno dei più rinomati della scena gospel statunitense » , il coro è composto da trenta elementi, il coro è composto da giovani musicisti laureati alla Virginia University e « da solisti di altissimo livello con un talento straordinario che provengono dai più scelti ambienti musicali. » Nel 1992 il coro viene diretto da James Holden, e in seguito si è arricchito della presenza di Perry Evans «un musicista d’eccezione che guida la formazione verso nuovi e rinnovati livelli di qualità. » Si legge nelle note dello spettacolo: « Sotto la sapiente guida di Evans, il “Virginia State Gospel Choir”, pur con profonde radici nel gospel tradizionale, veicola la tradizione con uno show più giovane e moderno, dove coinvolgenti coreografie, l'eleganza e lo stile sono tanto importanti quanto i temi cantati e la vocalità. Voci magnifiche, che hanno imparato a fondersi e sostenersi, raggiungendo una forza d’impatto rarissima ed un equilibrio musicale di grande spessore artistico. Il loro repertorio propone un gospel fortemente influenzato da sonorità afroamericane, rhytm&blues e soul che faranno entrare il pubblico in un atmosfera che unisce spiritualità e ritmo, sentimento religioso e gioia di vivere. » Sipario alle ore 21:00.

La Direzione del Teatro ricorda che fino al 31 dicembre sono utilizzabili i “voucher” per gli spettacoli annullati causa Covid o altre ragioni. Inoltre sono ancora in vendita i cosiddetti “abbonamenti liberi”, cioè un “carnet” di almeno cinque spettacoli, a sconto crescente, senza diritti di prevendita e a posto variabile. Per gli spettacoli serali la biglietteria del Teatro apre alle 18, in occasione di repliche diurne un’ora prima dell’inizio.

Informazioni: InCarpi, piazza dei Martiri 64 (Cortile d’Onore del Palazzo dei Pio), incarpi@comune.carpi.mo.it.it 059649255; https://teatrocomunale.carpidiem.it