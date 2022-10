Palazzo Ducale apre per le Giornate FAI d'Autunno, come visitarlo

Non servono presentazioni per il Palazzo Ducale di Modena, oggi sede dell'Accademia Militare. Le Giornate FAI d'Autunno del 16 e 17 ottobre 2022 saranno l'occasione per poter accedere a questa meraviglia della città attraverso visite guidate della durata di 60 minuti. Le visite saranno possibili dalle ore 9 alle ore 17.

Il percorso inizia dal Cortile d'Onore, prosegue nello scenografico scalone al termine del quale si giunge al loggiato del piano nobile. A seguire le quattro 'camere da parata' volute dal duca Francesco I d'Este come sede della quadreria , oggi occupate dal Museo Storico dell'Accademia Militare con i suoi cimeli. In questa parte del Palazzo si visiterà anche la Galleria Sacra affrescata dal pittore di corte Francesco Stringa (1635-1709) per proseguire nel l'Appartamento di rappresentanza che si estende dal Salone d'onore che il duca Rinaldo, in occasione del suo matrimonio con Carlotta Felicita di Brunswich (1696), aveva fatto affrescare dal bolognese Marcantonio Franceschini (1648-1729), continua nella sala successiva affrescata nella volta da Francesco Stringa fino al torrione est . Perduti gli arredi originali resta a testimoniare il gusto dell'epoca il Gabinetto Nobile, noto come Salottino d'oro, realizzato a metà Settecento in pannelli interamente smontabili .

Visite a cura di: Volontari FAI, Apprendisti Ciceroni Istituto di Istruzione Superiore "G. Guarini”, Istituto Istruzione Superiore “A. Meucci”, Liceo Classico e Linguistico “Muratori San Carlo”, Liceo Scentifico “A. Tassoni", Istituto di Istruzione Superiore “A. Venturi”, Liceo Scientifico Statale “Wiligelmo”.