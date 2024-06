Storie di uomini e libertà: visita guidata alla casa di Ciro Menotti

Mercoledì 26 giugno alle 20.50 appuntamento con "Storie di uomini e di Libertà -Risorgimento e Costituzionalismo. Visita alla casa di Ciro Menotti", all'interno della rassegna Modena Bai Nait 2024 organizzata dall'associazione culturale La Rose Noire. Dalla Costituzione alla Repubblica Cispadana voluta da Napoleone ai moti costituzionali del 1821, del 1831 e del 1848 fino ad arrivare al 1861 con l’estensione a tutta la penisola, fuorché il Veneto, delle garanzie costituzionali dello Statuto Albertino. La visita guidata è realizzata in collaborazione con l'Istituto per la Storia del Risorgimento. Il ritrovo è alle 20.50 davanti al Duomo di Modena.



PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:

EMAIL: info@larosenoire.it

Tel. 3391196575



dalle 12 alle 14 dal lunedì al venerdì solo per informazioni, le prenotazioni si effettuano tramite email