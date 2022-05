Con il FAI alla scoperta ell'Oasi del Torrazzuolo di Nonantola

Il Gruppo FAI Giovani Modena propone una serie di visite guidate all’Oasi Naturalistica del Torrazzuolo di Nonantola. Domenica 22 maggio 2022 il Gruppo Fai Giovani Modena in collaborazione con la Partecipanza Agraria di Nonantola e il Consorzio di Bonifica di Burana, aprirà le porte di questa area verde all’interno del format regionale Giardini Aperti del FAI Giovani Emilia Romagna.

“Abbiamo previsto la possibilità di svolgere passeggiate, biciclettate e perfino lezioni di yoga all’interno della splendida area verde dell’Oasi del Torrazzuolo. L’obiettivo della nostra proposta è quella di creare una sinergia armoniosa tra storia, cultura e ambiente” sottolinea Edoardo Cavani, Capo Gruppo FAI Giovani Modena.

L’oasi "Torrazzuolo", che in gran parte si estende sui terreni della Partecipanza Agraria di Nonantola, è una delle aree naturalistiche più importanti della Pianura Padana sia per dimensioni che per diversificazione degli habitat presenti: comprende infatti un articolato sistema di boschi, aree umide e un fitto reticolo di siepi e canali.

Il territorio della Partecipanza, fin dal medioevo caratterizzato da boschi, paludi e prati, a partire dalla metà del XIX secolo fu soggetto ad una progressiva e radicale operazione di messa a cultura dei terreni: tra la fine del 1800 e i primi decenni del ‘900 i terreni, che rappresentavano un’indispensabile fonte di sopravvivenza per le famiglie dei Partecipanti, furono convertiti alla coltivazione di cerali.

Il grande bosco di 900 biolche, che fin dall’altomedioevo aveva così fortemente caratterizzato il territorio della Partecipanza, tra il 1877 e il 1884 fu completamente abbattuto per dedicare i terreni a coltivazioni di cerali e legumi ma, a partire dagli anni ’80 del secolo scorso, attraverso interventi di ripristino naturalistico effettuati per tappe successive, circa il 10% della Partecipanza è stato rinaturalizzato. L’Area di Riequilibrio Ecologico "Torrazzuolo" copre oggi una superficie complessiva di 132 ettari e, a livello europeo, è stata inserita nella Rete “Natura 2000” come Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS). Il bosco planiziale è una “Kyoto Forest” per il monitoraggio del bilancio assorbimento/rilascio della CO2.

Giardini Aperti, l’iniziativa del FAI Giovani Emilia-Romagna, è un vero e proprio festival del paesaggio diffuso in tutta la regione, con eventi e attività dedicate a valorizzare il territorio che la rende unica. Quest’anno i giovani volontari porteranno alla scoperta di giardini speciali e aree naturalistiche, con l’acqua come elemento conduttore: dieci appuntamenti da Piacenza a Forlì passando per Parma, Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara e Ravenna.

Le passeggiate saranno ogni ora a partire dalle 9,30 fino alle 16,30 (ultimo tour)

Le biciclettate saranno alle ore 10,30 / 15 / 16,30

L’attività di Yoga, in accordo con le insegnanti della scuola Kawili Yoga di Modena, sarà alle ore 11.

Il punto di ritrovo è fissato presso Via Due Torrioni 41 a Nonantola. Per info e prenotazioni scrivere a modena@delegazionefai.fondoambiente.it