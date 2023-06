Notte Rossa, visite al Museo e cancelli aperti alla Ferrari

Anche quest’anno Ferrari si prepara con una serie di iniziative ad accogliere le migliaia di tifosi e di appassionati del Cavallino Rampante che ogni anno danno vita alla Notte Rossa, la grande festa organizzata dal Comune di Maranello nel fine settimana del 17 e 18 giugno.

Sabato 17 il Museo Ferrari rimarrà aperto in via eccezionale fino alle ore 22:30, con ultimo ingresso alle 21:45. Dalle 19:00 il biglietto di ingresso sarà offerto al prezzo speciale di 12 euro (5 euro per ragazzi accompagnati fino a 19 anni) e comprenderà delle visite guidate in italiano e in inglese (alle ore 19:30, 20:30, 21:30), oltre che nella lingua dei segni (alle 21:30). I biglietti sono già acquistabili sul sito del Museo, mentre le visite guidate sono prenotabili, fino ad esaurimento posti, scrivendo a museo@ferrari.com.

Sabato sera dalle 23:45 il piazzale del Museo sarà il punto ideale per assistere allo spettacolo pirotecnico e al DJ set preparato dall’amministrazione comunale.

Come lo scorso anno la Ferrari aprirà in via straordinaria i cancelli del proprio stabilimento di Maranello – sabato dalle 18:00, con ultimo ingresso alle 23:30; domenica dalle 9:00, con ultimo ingresso alle 15:00 – consentendo a tutti i tifosi di attraversare a piedi il viale Enzo Ferrari su cui si affacciano i principali edifici della Casa: fra gli altri, la Galleria del Vento, il Centro Sviluppo Prodotto, il Centro Stile, il Montaggio Motori e il Montaggio Vetture.