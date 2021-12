Nonantola, una visita guidata all'Abbazia e al Museo Benedettino Diocesano a cura de LaRoseNoire

Sabato 5 febbraio, alle ore 15.30, l'Associazione Culturale LaRoseNoire presenta una visita guidata all'Abbazia di Nonantola e al Museo Benedettino Diocesano.

Importante edificio monastico benedettino, fu una delle tappe fondamentali della Via Romea Nonantolana che proprio dall'abbazia prende il suo nome. Fondata nel 752 dall'abate Anselmo, venne dedicata a Maria Vergine e a San Benedetto poi ai santi Apostoli, successivamente a San Silvestro, quando qui avvenne la traslazione delle reliquie di questo papa da Roma. A tutt'oggi la basilica, nella sua ampissima cripta, custodisce le reliquie di San Silvestro insieme a quelle di numerosi santi. Presso il Museo Benedettino Diocesano l'Abbazia conserva uno dei più importanti tesori del Medioevo: stauroteche della "Santa Croce", lipsanoteche, rarissime reliquie tessili del IX ed altri preziosissimi oggetti.

Il ritrovo è fissato per le ore 15.20 davanti all'ingresso della Basilica Abbaziale di Nonantola (Piazza Abbazia 1, 41015 Nonantola). L'evento ha un costo di 10 euro. Per ulteriori informazioni ed iscrizioni, contattare l'indirizzo di posta elettronica info@larosenoire.it, oppure il numero tel. 3391196575 (telefonare nei seguenti orari: dalle 12.30 alle 14 dal lunedì al venerdì solo per informazioni, le prenotazioni si effettuano tramite email).