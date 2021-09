Monasteri Aperti, visite guidate all'Abbazia di San Pietro

Ultimo weekend per l'edizione 2021 di Monasteri Aperti: per quanto riguarda la città di Modena, sabato 2 ottobre si terranno visite guidate all'Abbazia di San Pietro alle ore 10, 11, 15 e 16. Domenica 3 il programma prevede visite a tema, alle 15 e alle 16, dal titolo «Con carta e penna. Manoscritti dell’Abbazia di San Pietro di Modena dal Cinque al Novecento». Le letture saranno a cura di Chiara Reatti e Paolo Tinti (Università di Bologna) e il canto a cura di dom Fabio Brancolini (Abbazia di San Pietro).

L’iniziativa si concluderà alle 21, con il concerto «Jacunda sit laudatio» del maestro Stefano Pellini sull’organo cinquecentesco della chiesa abbaziale, che proporrà un programma costruito in diretta insieme al pubblico presente, che potrà intervenire direttamente con domande e curiosità.

Per prenotarsi si può scrivere una mail a info@monasteromodena.com o t elefonare al numero 333/2022025. Come da disposizioni del decreto legge 105/2021, per la partecipazione agli eventi occorrerà esibire il Green pass e i partecipanti sono tenuti a indossare sempre la mascherina

