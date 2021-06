Castelnuovo, una mattina in visita all'Acetaia Comunale

L’Acetaia comunale di Castelnuovo Rangone riapre in estate per visite guidate gratuite su prenotazione. Si comincia domenica 13 giugno dalle 9 alle 13, con le prime visite guidate a cura della Consorteria dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Spilamberto. Inaugurata il 27 ottobre 2019, l’Acetaia comunale di Castelnuovo è composta da botti in legno di rovere da 50, 40, 30, 22 e 15 litri poste all’ultimo piano del Palazzo comunale con accesso dalla Sala del Consiglio.

Ogni visita avrà una durata di 30 minuti, sarà limitata a gruppi di tre persone più la guida e i partecipanti dovranno indossare la mascherina, nel rispetto delle misure anti Covid. Al termine della visita è prevista una degustazione. Per prenotarsi è necessario inviare un messaggio WhatsApp al numero 348-2489134 (verrà inviato una messaggio di conferma con l’orario della visita).

Già fissate anche le prossime date: lunedì 21 giugno dalle 20.30 alle 23.30 e domenica 12 settembre dalle 9 alle 13.



Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...