Una visita guidata tra l'Abbazia di Nonantola e il Museo Benedettino Diocesano

Sabato 23 aprile alle ore 15.30, l'Associazione Culturale LaRoseNoire propone una visita guidata all'Abbazia di Nonantola e

al Museo Benedettino Diocesano.

Importante edificio monastico benedettino, fu una delle tappe fondamentali della Via Romea Nonantolana che proprio dall'abbazia prende il suo nome. Fondata nel 752 dall'abate Anselmo, venne dedicata a Maria Vergine e a San Benedetto poi ai santi Apostoli, successivamente a San Silvestro, quando qui avvenne la traslazione delle reliquie di questo papa da Roma. A tutt'oggi la basilica, nella sua ampissima cripta, custodisce le reliquie di San Silvestro insieme a quelle di numerosi santi. Presso il Museo Benedettino Diocesano l'Abbazia conserva uno dei più importanti tesori del Medioevo: stauroteche della "Santa Croce", lipsanoteche, rarissime reliquie tessili del IX ed altri preziosissimi oggetti.



Ritrovo ore 15.20 davanti all'ingresso della Basilica Abbaziale di Nonantola. Il costo dell'evento è di 14 euro. Per ulteriori informazioni e iscrizioni: info@larosenoire.it; tel. 3391196575 (telefonare nei seguenti orari: dalle 12.30 alle 14 dal lunedì al venerdì solo per informazioni, le prenotazioni si effettuano tramite email).