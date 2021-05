Carpi, una visita guidata alla scoperta delle Piazze della piccola capitale padana

Sabato 15 maggio alle ore 15.30, è in programma una passeggiata attraverso il centro storico di Carpi alla scoperta delle piazze principali della città: la Piazza dei Martiri, anticamente chiamata di Borgogioso; Piazza Re Astolfo, antico perno della città; la "Piazzetta", come amano chiamarla i carpigiani, ovvero Piazza Garibaldi, anche chiamata Piazza "delle Erbe" fino a spingerci allle piazze sorte dopo l'abbattimento delle vecchie porte di accesso alla città.

La passeggiata, condotta dalla guida locale Cristina Benzi, è di particolare interesse sia per i carpigiani per riscoprire la loro città, che per tutti coloro che vogliano conoscere meglio questa "Piccola Capitale Padana".



Il costo dell'evento è di 10 euro a persona: per partecipare è necessaria la prenotazione, effettuabile tramite il sito web di Modenatur. La durata prevista è di 1 ora e 30 minuti circa.

In ottemperanza alla normativa anti Covid, è obbligatoria l'uso della macherina ed il distanziamento di almeno un metro tra i partecipanti.

Non è possibile partecipare alla visita con temperatura corporea superiore ai 37,5 °C e/o con sintomi influenzali.