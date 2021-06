Castelvetro, una visita guidata in uno dei borghi più belli della regione

Sabato 5 giugno alle ore 19.00, l'Associazione Culturale Arianna presenta una visita guidata dal titolo "Il fascino degli antichi borghi: Castelvetro".

Bandiera arancione dal 2003, città d'arte dal 2005 Castelvetro è considerato uno dei borghi più belli dell'Emilia Romagna. Il suo centro storico conserva intatta un'atmosfera che riporta alla sua origine di roccaforte, nonantolana prima e matildica poi e alla sua trasformazione rinascimentale in splendida dimora ducale della famiglia Rangoni, presso la quale trovò rifugio il poeta Torquato Tasso.

Lo splendido paesaggio collinare che sarà possibile ammirare nella soffusa luce del tramonto incanta ancora oggi il visitatore come incantò il grande poeta il cui ricordo viene ogni anno rinnovato nelle splendide manifestazioni in costumi rinascimentali, molti dei quali autentici. Ad attendere i partecipanti saranno l'antica cinta muraria, le torri di guardia, i palazzi storici e le opere d'arte conservate nella chiesa parrocchiale e, infine, la piazza a scacchiera dove ogni due anni viene disputata la partita della "Dama vivente" con i giocatori in costume d'epoca.

La durata prevista per la visita è di un’ora e trenta minuti circa. Il costo è di 10 euro, da corrispondere a Modenatur. In ottemperanza alle norme anticovid-19 ai partecipanti viene richiesto di tenere la mascherina e di mantenere la distanza di sicurezza. L’associazione Arianna non percepisce proventi da questa iniziativa. Il tour sarà condotto da una guida turistica abilitata. La prenotazione è obbligatoria ed effettuabile online oppure contattando Modenatur al tel. 059 22002.

