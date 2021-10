"Sapori, odori e colori lungo la Via Emilia", una visita guidata alle botteghe storiche di Modena

Domenica 17 ottobre alle ore 15.00, l'Associazione Culturale LaRoseNoire presenta una visita guidata dal titolo "Sapori, odori e colori lungo la Via Emilia - Le botteghe storiche di Modena". Un appuntamento alla scoperta dell'artigianato modenese attraverso la visita a botteghe che hanno più di 50 anni di storia e hanno mantenuto insegne e arredi originari marcando significativamente la tradizione e la cultura modenese. A guidare la visita sarà Donatella Gallo.

Ritrovo davanti al Duomo di Modena in Corso Duomo alle ore 14.50. Il costo di partecipazione è di 10 euro. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, contattare l'indirizzo di posta elettronica info@larosenoire.it, oppure il numero tel. 3391196575 (telefonare nei seguenti orari: dalle 12.30 alle 14 dal lunedì al venerdì solo per informazioni, le prenotazioni si effettuano tramite email).

