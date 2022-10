Modena capitale del Ducato Estense: un tuffo nel tempo con LaRoseNoire

Sabato 12 novembre, alle ore 15.00, l'Associazione Culturale LaRoseNoire propone una visita guidata dal titolo "Modena capitale del Ducato Estense - Glorie, imprese, trasformazioni e fallimenti della corte Estense a Modena, dal trasferimento in città nel 1598 ai moti risorgimentali". Con Donatella Gallo.

Ritrovo ore 14.50 davanti al Duomo di Modena in Corso Duomo. Per informazioni e iscrizioni: info@larosenoire.it, tel. 3391196575 (telefonare nei seguenti orari: dalle 12.30 alle 14 dal lunedì al venerdì solo per informazioni, le prenotazioni si effettuano tramite email).