visita guidata alla citta' di carpi - sabato 22 maggio 2021 ore 15:30

Sabato 22 maggio, alle ore 15.30, l'Associazione Guide e Accompagnatori turistici G.A.I.A.M. organizza una visita guidata a Carpi.

La città di Carpi è la seconda città più grande della provincia di Modena. Il toponimo risale all'VIII secolo con la fondazione, da parte del Re longobardo Astolfo, di quella che poi diverrà la Pieve di Santa Maria in Castello, detta "La Sagra". Capitale del Principato della Famiglia Pio, fu il Principe Alberto III Pio a dare al centro storico l'aspetto attuale.

Durante la visita guidata ripercorrete le vicende storiche della città, dalla Pieve della Sagra, allo sviluppo nel corso dei secoli del Castello dei Pio, alla Piazza dei Martiri, alla Cattedrale dell'Assunta, il Corso Alberto Pio e molto altro ancora. Un'occasione per la scoperta o riscoperta di una delle più belle "Capitali Padane" del Rinascimento.



La durata prevista è di 1 ora e 30 minuti circa. La prenotazione è obbligatoria, e il costo è di 10 euro. La visita verrà attivata al raggiungimento di almeno 6 iscritti. L'associazione non percepisce proventi per l'iniziativa. Non è possibile partecipare alla visita con temperatura corporea superiore ai 37,5 °C e/o con sintomi influenzali.

