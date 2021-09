Casinalbo, una visita guidata alla scoperta del paese dei “set e mez”

L'Associazione Culturale Arianna organizza per sabato 25 settembre una visita guidata a Casinalbo (frazione di Formigine), il "Paese dei set e mez".

Dalla parrocchiale dell'Assunta, un percorso guidato a piedi tra case, ville ed edifici del centro abitato e nella campagna circostante lungo il Rio della Cerca per comprendere lo sviluppo storico, industriale e agricolo della frazione di Casinalbo, attraverso aneddoti, racconti popolari e curiosità.



Al termine del percorso ci sarà la possibilità di fermarsi presso il Bar/ristorante “Seven”, Via Landucci 2/A, con consumazione a carico dei partecipanti. Il ritrovo è previsto per le ore 16.00 presso il Piazzale della chiesa dell’Assunta di Casinalbo (Via Fiori, 1). Il costo è di 10 euro a persona, e la durata stimata è di 2h e 30min circa. E' possibile prenotare il proprio posto sul sito web. Si suggerisce di indossare scarpe comode e di portare repellente per insetti.