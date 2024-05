Visita guidata al Castello di Levizzano

Nella giornata di domenica 2 giugno il Castello di Levizzano apre le porte ai visitatori per una visita guidata nelle sale del Castello e nel Museo Rosso Graspa. La visita guidata partirà, qualora le condizioni meteo lo consentano, dal cortile esterno. Il gruppo poi verrà introdotto nel castello dalla guida. Si inizierà dal piano terra con la visita al Museo Rosso Graspa e proseguirà salendo nelle sale del casello del primo piano e nel loggiato. Poi si scenderà nel seminterrato per far visitare la galleria sotterranea.



Costo: € 4,00 a persona – Posti limitati (gratuito fino a 12 anni compresi)

Quando: Domenica 2 Giugno, ore 11.00

Dove: Castello di Levizzano Rangone



Per prenotazione obbligatoria: www.experiencemore.it