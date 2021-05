Storia e cultura a Sassuolo, una visita guidata tra le meraviglie del centro

Domenica 16 maggio, alle ore 16.00, è in programma una visita guidata alla scoperta di Sassuolo, condotta da una guida abilitata GIAM.

Sassuolo è nota in tutto il mondo come capitale delle ceramiche di qualità. Però tanti non sanno che è un paese molto interessante anche dal punto di vista storico artistico grazie alla Famiglia degli Este. Il percorso per esterni partirà proprio dall’ingresso del Palazzo Ducale di Sassuolo (Piazzale Della Rosa). Ammirerete la facciata del palazzo, la piazza e la Chiesa di San Francesco che le fa da fondale. Gli Este scelsero Sassuolo come luogo di delizia per la corte.

Attraverso un percorso pedonale si arriverà in Piazzale Roverella e Via Conce, con le case degli antichi conciatori di pelli. Per Via F. Cavallotti (la strada che portava in montagna) si incontrerà Piazzale Porrino, con la sua bella fontana recuperata da poco, l’Asilo Sant’Anna ed il Vecchio Mulino della famiglia Piva, ora restaurato da un architetto di fama nazionale. Per Via Roma, si scenderà verso il centro, passando per Via Fenuzzi dove c’erano le prigioni ore diventate lo studio del Sindaco. E, passando sotto il Campanone, saremo nella armoniosa Piazza Garibaldi, tutta color rosa e tutta porticata in modo regolare. Se il tempo lo consentirà, verrà percorso un tratto di Via Ciro Menotti (la via per Modena) fino a Piazzale Teggia e speriamo fino alla Chiesetta di Santa Chiara del monastero dove era ubicato il vecchio ospedale. Si passerà infine in Piazza Martiri, la più grande di Sassuolo, sede del mercato su cui svetta la “Guglia” ed il Duomo di San Giorgio.

Il costo dell'evento è di 10 euro a persona: per partecipare è necessaria la prenotazione, effettuabile tramite il sito di Modenatur. La durata prevista è di 1 ora e 30 minuti circa. La visita verrà attivata al raggiungimento di almeno 6 iscritti.

Non sono previste visite all'interno di monumenti, tutto l'itinerario si svolge all'aperto. Non è possibile partecipare alla visita con temperatura corporea superiore ai 37,5 °C e/o con sintomi influenzali. In ottemperanza alla normativa anti Covid, è obbligatorio l'uso della macherina e la distanza di almeno un metro tra i partecipanti.