Visita guidata alla scoperta della Chiesa di San Francesco in Rocca

Una visita guidata senza precedenti alla Chiesa di San Francesco in Rocca, gioiello architettonico inizialmente eretto come Cappella Palatina, è in programma il 7 luglio alle 11, a cura di Emilia-Romagna in tour. Questo edificio sacro, situato nell'affascinante Piazzale della Rosa vicino al maestoso Palazzo Ducale, incarna lo splendore della corte dei duchi d'Este. Concepite dalla maestria dell'architetto Bartolomeo Avanzini e portate a termine da Antonio Loraghi nel 1667, le sue mura racchiudono secoli di storia, arte e devozione.

All'interno, la chiesa si rivela in tutta la sua magnificenza, con decorazioni che creano illusori effetti di prospettiva, altari impreziositi da opere d'arte di rilievo, e una rara galleria segreta che offre un passaggio verso gli appartamenti ducali. Un affresco quattrocentesco e una pala di Michele Desubleo sono solo alcuni dei tesori che adornano gli altari, mentre il coro e la tribuna vantano affreschi e un prezioso organo del Seicento. La chiesa oggi ospita anche un museo con una collezione di ex voto e arredi sacri, testimoni dell'intenso legame spirituale e culturale che unisce questo luogo alla sua comunità.



Prenotazione obbligatoria al link: https://www.emilia-romagna-intour.com/event-details/visita-alla-chiesa-di-san-francesco-in-rocca-2024-07-07-11-00