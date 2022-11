Cimitero di San Cataldo, una visita guidata sulla sua storia

Sabato 12 novembre si terrà presso il Cimitero di San Cataldo una visita guidata. La visita propone un itinerario incentrato sulla genesi del cimitero di San Cataldo, nelle varie sezioni costruite a partire dalla seconda metà del ‘700 fino alla struttura attuale.



Il cimitero settecentesco, che nasce per volontà di Francesco III d’Este, costituisce uno dei primi esempi di cimitero extra-urbano in Italia.

Il cimitero ottocentesco, realizzato su progetto dell’Ingegnere Cesare Costa, le cui tombe monumentali e sepolture ci raccontano la storia culturale, artistica ed economica della "Città dei vivi" e dei suoi cittadini illustri. Nello stesso, la Chiesa del Suffragio, realizzata solo nel 1925, contiene alcune opere di scultori, noti nel panorama artistico locale non solo per la statuaria del cimitero.

Il cimitero ebraico, aperto nel 1903, che diventa da quel momento il nuovo luogo di sepoltura per i membri della comunità ebraica modenese.

Da ultimo ci si soffermerà sul pensiero che ha ispirato la realizzazione della sezione progettata da Rossi-Braghieri negli anni '70 del '900: al momento è rimasta opera del complesso incompiuta ed incompresa ai più, che merita di essere scoperta ed apprezzata.

Incontro: Ingresso Nord del Cimitero, in via San Cataldo a Modena. Si raccomanda la massima puntualità, la visita guidata partirà all’ora indicata. Quota di partecipazione: 10 € a persona da corrispondere a Modenatur in fase di prenotazione. Durata prevista: Due ore circa.



L’associazione Arianna non percepisce proventi da questa iniziativa. Il tour sarà condotto da guida turistica abilitata. Prenotazione obbligatoria: https://experience.modenatur.it/it/arianna o chiamando Modenatur nr. 059 22 00 22.