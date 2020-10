San Cataldo, una visita guidata al Cimitero Monumentale con l'Associazione Arianna

Il cimitero è il luogo d’inizio di ogni civiltà perché legato a riti, miti, creazioni e valori delle comunità umane. E' da questo presupposto che partirà, sabato 7 novembre, la visita guidata al Cimitero di San Cataldo organizzata dall'Associazione Culturale Arianna.

Nel corso della visita, che inizierà alle 10 e avrà una durata di circa due ore (incontro presso l'ingresso nord, su Strada San Cataldo), verrà approfondita la storia del cimitero, con particolare riguardo ad alcune tombe erette in memoria di personaggi e famiglie che hanno contribuito allo sviluppo economico e sociale della città di Modena tra ‘800 e‘900. Tombe che furono commissionate a scultori illustri del panorama locale e che riflettono nel tempo il mutamento del gusto artistico e dei valori legati alla rappresentazione sociale della morte.



La visita terminerà nella sezione progettata da Rossi-Braghieri, che è l’espressione “filosofica” di una visione moderna del rapporto vita-morte.

La prenotazione è obbligatoria: online sul sito di Modenatur oppure con pagamento tramite carta di credito (preferibile) o contattando i loro uffici (tel.:059 220022 o info@modenatur.it) e passando presso la sede di Modenatur ad acquistare il biglietto prima della visita, negli orari di apertura.

La quota di partecipazione è di dieci euro.

I percorsi sono studiati tutti in esterni, non sono previsti ingressi in luoghi chiusi. In ottemperanza alle norme anticovid-19 i partecipanti sono invitati a presentarsi muniti di mascherina e di gel igienizzante e sono tenuti a mantenere la distanza di sicurezza. L’associazione Arianna non percepisce proventi dall’iniziativa. Il tour è condotto da una guida turistica abilitata.