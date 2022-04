"Storie al femminile", una visita guidata dedicata alla figura della donna nella storia

Domenica 8 maggio 2022, alle ore 15.30, l'Associazione Culturale LaRoseNoire presenta "Storie al Femminile - La donna e l’immaginario femminile nella storia e nelle opere d’arte della città".

Ritrovo ore 15.20 davanti al Duomo di Modena in Corso Duomo. Per ulteriori informazioni ed iscrizioni, è possibile contattare l'indirizzo di posta elettronica info@larosenoire.it o il numero tel. 3391196575 (telefonare nei seguenti orari: dalle 12.30 alle 14 dal lunedì al venerdì solo per informazioni, le prenotazioni si effettuano tramite email).