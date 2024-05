Dalle sculture del Wiligelmo al Portale Maggiore: viaggio tra le meraviglie del Duomo

Appuntamento il primo giugno alle 14.30 con la visita guidata al Duomo di Modena a cura di Emilia-Romagna in tour.

E' il 9 giugno 1099 quando viene posata la prima pietra del Duomo in cui appena sette anni dopo, alla presenza di Matilde di Canossa e Papa Pasquale II, sarà traslata la salma del patrono San Geminiano. Andremo alla scoperta di questo magnifico esempio di Romanico che dal 1997, insieme alla Ghirlandina e alla piazza, è stato dichiarato Patrimonio Unesco.

Potremo ammirare le sculture del grande Wiligelmo che sulla facciata narra le storie della Genesi, il Portale Maggiore con i leoni stilofori provenienti dalla necropoli romana, la Porta della Pescheria con le vicende di re Artù e la magnifica Regia di Piazza, realizzata con prezioso marmo di Verona. All’interno numerosi capolavori cattureranno il nostro sguardo: il Presepe delle statuine di Antonio Begarelli che qui raggiunge una grazia raffaellesca; la Pala di San Sebastiano di Dosso Dossi, una delle sue più alte realizzazioni; la cripta che, tra la sua foresta di colonne, custodisce la salma del santo patrono e la Madonna della Pappa, domestica scena di Guido Mazzoni; il presbiterio con il prezioso coro intarsiato dei Lendinara e l’Altare delle statuine, grandioso polittico in terracotta del maestro Michele da Firenze.



Il percorso cercherà di farvi scoprire ogni dettaglio della cattedrale che, per la sua bellezza, è divenuta esempio e modello del Romanico in tutti i manuali di Storia dell’Arte. Prenotazione obbligatoria al link https://www.emilia-romagna-intour.com/event-details/visita-guidata-al-duomo-di-modena-2024-06-01-14-30.