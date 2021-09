I segreti del Duomo di Modena svelati in una visita guidata

Sabato 25 settembre alle ore 15.15, l'Associazione Culturale LaRoseNoire propone una visita guidata dal titolo "Simboli e segreti del Duomo di Modena", un affascinante viaggio attraverso il tempo nei simboli e nei misteri di una cattedrale unica al mondo che conserva in sè le memorie più importanti della storia modenese. La visita si svolgerà all'esterno e all'interno del Duomo dove sarà possibile ammirare la bellissima pala di San Sebastiano di Dosso Dossi, recentemente restaurata, una delle più alte realizzazioni dell'artista ferrarese nell'ambito della produzione di arte sacra.



Ritrovo ore 15 davanti al Duomo di Modena in Corso Duomo. Per informazioni e iscrizioni: info@larosenoire.it, tel. 3391196575. Telefonare nei seguenti orari: dalle 12.30 alle 14 dal lunedì al venerdì solo per informazioni, le prenotazioni si effettuano tramite email. L'evento ha undi 8 euro.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...