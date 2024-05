Dal Presepe di Begarelli alla Pala di San Sebastiano: viaggio tra le meraviglie del Duomo

Appuntamento l'11 maggio alle 14.30 con la visita guidata al Duomo di Modena a cura di Emilia-Romagna in tour.

E' il 9 giugno 1099 quando viene posata la prima pietra del Duomo in cui appena sette anni dopo, alla presenza di Matilde di Canossa e Papa Pasquale II, sarà traslata la salma del patrono San Geminiano. La visita guidata porterà il pubblico alla scoperta di questo magnifico esempio di Romanico che dal 1997, insieme alla Ghirlandina e alla piazza, è stato dichiarato Patrimonio Unesco. Si potranno ammirare le sculture del grande Wiligelmo che sulla facciata narra le storie della Genesi, il Portale Maggiore con i leoni stilofori provenienti dalla necropoli romana, la Porta della Pescheria con le vicende di re Artù e la magnifica Regia di Piazza, realizzata con prezioso marmo di Verona.

All’interno numerosi capolavori cattureranno lo sguardo: il Presepe delle statuine di Antonio Begarelli che qui raggiunge una grazia raffaellesca; la Pala di San Sebastiano di Dosso Dossi, una delle sue più alte realizzazioni; la cripta che, tra la sua foresta di colonne, custodisce la salma del santo patrono e la Madonna della Pappa, domestica scena di Guido Mazzoni; il presbiterio con il prezioso coro intarsiato dei Lendinara e l’Altare delle statuine, grandioso polittico in terracotta del maestro Michele da Firenze.

Il percorso cercherà di far scoprire ogni dettaglio della cattedrale che, per la sua bellezza, è divenuta esempio e modello del Romanico in tutti i manuali di Storia dell’Arte.