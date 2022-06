"Ebraismo a Modena", continuano le visite guidate di Modena Bai Nait

Modena Bai Nait 2022 presenta giovedì 30 giugno alle ore 20.50 la visita guidata dal titolo "Ebraismo a Modena - Storie, tradizioni, personaggi e correnti cabbaliste", con Elisabeth Mantovani.

Il ritrovo è previsto per le ore 20.50 davanti al Duomo di Modena. Per informazioni e iscrizioni, contattare info@larosenoire.it, tel. 3391196575 (telefonare nei seguenti orari: dalle 12.30 alle 14 dal lunedì al venerdì solo per informazioni, le prenotazioni si effettuano tramite email).