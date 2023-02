Modena, alla scoperta degli Etruschi con l'Associazione Culturale Arianna

Come ringraziavano o chiedevano una grazia agli dei gli antichi etruschi? Lo scopriremo con un itinerario nella restaurata collezione di terrecotte votive della città laziale etrusca di Veio esposta nel Museo d’Arte di Modena. Una scoperta che sarà accompagnata da una suggestiva installazione multimediale che farà vedere gli antichi colori degli ex voto e sentire le ipotetiche voci degli offerenti. La visita sarà completata dalla riscoperta degli etruschi nel modenese attraverso i materiali di necropoli e abitati esposti in Museo.

Incontro: Ingresso Museo civico di Modena, Largo Sant’Agostino 337, al 3° piano. Si raccomanda la massima puntualità, la visita partirà all’ora indicata. Quota di partecipazione: 10 € a persona per la visita guidata da corrispondere a Modenatur in fase di prenotazione. Durata prevista: Un’ora e trenta minuti circa.

L’associazione Arianna non percepisce proventi da questa iniziativa. Tour condotto da guida turistica abilitata.

Prenotazione obbligatoria: https://experience.modenatur.it/it/arianna o chiamando Modenatur nr. 059 220022.