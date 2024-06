Alla scoperta della Galleria Estense di Modena con Emilia-Romagna in tour

Domenica 7 luglio alle 16 appuntamento con una visita guidata alla Galleria Estense di Modena, grande esempio dell’arte emiliana raccolta dai duchi d’Este attraverso i secoli del loro dominio, a cura di Emilia-Romagna in tour.

Spiegano gli organizzatori: "Visiteremo un repertorio a trecentosessanta gradi dalla scultura medievale alle grandi pale d’altare dell’epoca manierista e non solo, passando dalle arti decorative agli affreschi. In particolare il busto di Francesco I d’Este che accoglie i visitatori all’ingresso, la Madonna Campori in tutta la sua grazia, la collezione degli strumenti musicali in marmo. Insomma una collezione completa, ricca e preziosa a cui hanno contribuito i maggiori artisti dell’epoca quali Correggio, Bernini e i Carracci per lasciare ai posteri un patrimonio di cui andare fieri".

Prenotazione obbligatoria al link: https://www.emilia-romagna-intour.com/event-details/visita-guidata-alla-galleria-estense-di-modena-2