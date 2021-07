Ghirlandina, continuano le visite guidate di approfondimento dell'ultimo sabato del mese

Nuovo appuntamento, sabato 24 luglio, alle 19.00, con le visite guidate di approfondimento alla Ghirlandina, in calendario l’ultimo sabato di ogni mese.

“La Torre e il Palazzo del libero Comune” è il tema della visita, aperta per un gruppo di 14 persone, per la quale è necessario prenotarsi attraverso il sito VisitModena (www.visitmodena.it). La visita durerà circa 45 minuti, il ritrovo dei partecipanti è alle 18,45 davanti alla biglietteria della Ghirlandina. Per informazioni Iat, piazza Grande 14, tel. 059 2032660.

La salita alla Torre civica culminerà nella “Sala Torresani”, dove un tempo abitavano i custodi e guardie della Torre, con ampio sguardo dalle finestre sul panorama di piazza Grande, protagonista del racconto che porterà i visitatori indietro di sette secoli fino alla città medievale, spigolando le piccole tracce e i particolari più curiosi e significativi ancora visibili.

I visitatori saranno quindi accompagnati in piazza Grande, cuore storico di Modena, attorno alla quale confluivano il potere religioso e civile. Il racconto sarà incentrato sulla piazza nel Medioevo: luogo di incontro, mercato, fiere, processioni e punizioni per malfattori. Inoltre, si analizzeranno la funzione e l'architettura del Palazzo Comunale nel tempo.

Il biglietto di ingresso, che si paga direttamente in biglietteria il giorno della visita, costa 3 euro per gli adulti, 2 euro per studenti dai 6 ai 26 anni, over 65, e gruppi di almeno 10 persone; è gratuito per bambini fino a 5 anni, guide turistiche, giornalisti, insegnanti che accompagnano classi, disabili e accompagnatori.

Il calendario delle visite prosegue con gli appuntamenti il 28 agosto con “La Mutina romana”, dedicata al reimpiego dei materiali in Ghirlandina; il 25 settembre con “San Geminiano e i geminiani”, sulla comunità modenese intorno al suo Santo e alla sua Torre; il 30 ottobre, con un approfondimento dedicato al romanico e al gotico; il 27 novembre con “L’ascesa della Torre”, percorso a tappe sui misteri di Modena; il 18 dicembre con una visita dedicata allo spirito umorista di Alessandro Tassoni e a “L’infelice e vil secchia di legno”.

