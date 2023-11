Tra storia e architettura, una visita guidata alla Ghirlandina per scoprirne i segreti

3 euro, ridotto 2 euro per bambini e studenti dai 6 ai 26 anni, over 65, gruppi di almeno 10 persone, ingresso gratuito per bambini fino a 5 anni, insegnanti che accompagnano classi, disabili con accompagnatori, giornalisti, guide turistiche

Visita guidata in programma sabato 25 novembre, alle 18, alla Torre civica modenese, alla scoperta di storia e architettura della Ghirlandina. L’evento è stato intitolato “La pendenza della Ghirlandina tra passato e presente. La ‘Pioppa’, alta e slanciata, simbolo di Modena”.

L’iniziativa, organizzata dal Comune di Modena, Servizio di Promozione della città e turismo con Ar/s Archeosistemi, è aperta a un gruppo di 25 persone, su prenotazione dal sito web visitmodena.it oppure allo Iat, Ufficio informazione e accoglienza turistica in piazza Grande 14. Il ritrovo dei partecipanti è alla biglietteria della Ghirlandina alle 17.45, la visita inizia un quarto d’ora più tardi e dura circa 45 minuti.

La salita consentirà di scoprire i segreti della costruzione della “Pioppa” alta e slanciata e dei suoi mutamenti nel tempo: la Ghirlandina, infatti, è stata eretta nel Medioevo come torre campanaria e di avvistamento. La visita analizzerà l’origine del suo nome, la storia della costruzione e si farà un focus sui suoi architetti e scultori. L’appuntamento si soffermerà in particolare sulla pendenza della Torre, spiegandone le cause e il monitoraggio computerizzato attuale nella Sala degli strumenti scientifici.

Il biglietto d’ingresso in Ghirlandina costa 3 euro, ridotto 2 euro per bambini e studenti dai 6 ai 26 anni, over 65, gruppi di almeno 10 persone, ingresso gratuito per bambini fino a 5 anni, insegnanti che accompagnano classi, disabili con accompagnatori, giornalisti, guide turistiche.