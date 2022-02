Tornano le visite guidate sulla Ghirlandina, appuntamento in "Sala Torresani"

“La Torre e il palazzo del libero Comune” è il tema della visita guidata alla Ghirlandina in programma sabato 26 febbraio alle 17.30 che culminerà nella salita alla sala dei Torresani per riscoprire, dall’alto, la Modena di sette secoli fa.

La visita, primo appuntamento del nuovo calendario di visite tematiche alla Torre civica, è aperta a un massimo di 25 persone; per partecipare è necessario prenotarsi attraverso il sito visitmodena.it (a questo link). La visita durerà circa 45 minuti, il ritrovo dei partecipanti è alle 17,15 davanti alla biglietteria della Ghirlandina. Per informazioni Iat, piazza Grande 14, tel. 059 203 2660.

La “Sala Torresani”, dove un tempo abitavano i custodi e guardie della Torre, apre lo sguardo sul panorama di piazza Grande, protagonista del racconto che porterà i visitatori indietro di sette secoli fino alla città medievale, spigolando le piccole tracce e i particolari più curiosi e significativi ancora visibili.

I visitatori saranno quindi accompagnati in piazza Grande, cuore storico di Modena, attorno alla quale confluivano il potere religioso e civile. Il racconto sarà incentrato sulla piazza nel Medioevo: luogo di incontro, mercato, fiere, processioni e punizioni per malfattori. Inoltre, si analizzeranno la funzione e l’architettura del Palazzo Comunale nel tempo.

Il biglietto di ingresso, che si paga direttamente in biglietteria il giorno della visita, costa 3 euro per gli adulti, 2 euro per studenti dai 6 ai 26 anni, over 65, e gruppi di almeno 10 persone; è gratuito per bambini fino a 5 anni, guide turistiche, giornalisti, insegnanti che accompagnano classi, disabili e accompagnatori.

Il calendario prosegue sabato 26 marzo, sempre alle 17.30, con la visita dedicata alla “Mutina romana”. Da aprile entra in vigore l’orario estivo e le visite si spostano alle 19: sabato 23 aprile il tema sarà “L’infelice e vil Secchia di legno”; sabato 28 maggio, si parlerà di architettura romanica e gotica nella visita “Dai comacini ai maestri campionesi”; sabato 25 giugno, l’ultimo appuntamento del ciclo è dedicato alla pendenza della Ghirlandina tra passato e presente.