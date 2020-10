"La peste a Modena", una visita guidata indaga il flagello che colpì la città nel 1630

"Anno 1630: la peste a Modena", questo il titolo della visita guidata che l'Associazione Culturale Arianna organizza per sabato 21 novembre alle ore 15 nel centro storico di Modena.

Nella primavera del 1630 il terribile flagello, passato alla storia e alla letteratura anche come “peste manzoniana”, giunge nella nostra città, dopo aver attraversato il Po già prima dell'inverno. Saranno per i modenesi di allora giorni, settimane e mesi davvero terribili, scanditi dal susseguirsi sempre più serrato di “Ordini”, “Grida” e “Prohibizioni” sempre più concitati nel tentativo disperato di isolare ed arginare quell’epidemia che sembrava davvero inesorabile. Documenti, luoghi e immagini ne raccontano la tragica storia sino all'epilogo risolutivo, in una visita guidata che fa tappa presso gli angoli più significativi del centro storico che hanno vissuto in particolare quel terribile evento, e che ancora ne mostrano tracce.

Il punto di ritrovo, per intraprendere il percorso della durata di circa un'ora e trenta minuti, è davanti allo Iat, Informazioni Turistiche in Piazza Grande a Modena.

La prenotazione è obbligatoria: online sul sito di Modenatur con pagamento tramite carta di credito (preferibile) o contattando i loro uffici (tel.:059 220022 o info@modenatur.it) e passando presso la sede di Modenatur ad acquistare il biglietto prima della visita, negli orari di apertura. La quota di partecipazione è di 10 euro.

I percorsi sono studiati tutti in esterni, non sono previsti ingressi in luoghi chiusi. In ottemperanza alle norme anticovid-19 i partecipanti sono invitati a presentarsi muniti di mascherina e di gel igienizzante e sono tenuti a mantenere la distanza di sicurezza. L’associazione Arianna non percepisce proventi dall’iniziativa. Il tour è condotto da una guida turistica abilitata.