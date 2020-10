"La stregoneria a Modena", una visita guidata in centro storico nella sera di Halloween

Sabato 31 ottobre ore 20.30, l'Associazione Arianna organizza una visita guidata, della durata di circa un'ora e mezza, nel centro storico di Modena che toccherà i luoghi chiave della città legati al tema della stregoneria, dal tribunale dell'Inquisizione all'antica chiesa di S. Michele, fino al luogo nel quale la tradizione colloca i sabba modenesi.

Saranno analizzate le storie e vicende di uomini e donne accusati di pratiche stregonesche tra il XIV e il XVI secolo: si parlerà in particolare di Benvenuta Benincasa, nota guaritrice, di Anastasia da Cutigliano, conosciuta come la Frappona ed esperta in sortilegi d'amore, e di don Guglielmo Campana, sacerdote e negromante.

Il ritrovo è fissato alle ore 20.15 in Piazza Roma, sotto al portico. La quota di partecipazione è di 10€ a persona.

Il percorso è tutto in esterni, e non sono previsti ingressi in luoghi chiusi. In ottemperanza alle norme anticovid-19 i partecipanti sono invitati a presentarsi muniti di mascherina e di gel igienizzante, e sono tenuti a mantenere la distanza di sicurezza.



L’associazione Arianna non percepisce proventi da questa iniziativa. Il tour sarà condotto da una guida turistica abilitata. Iniziativa in collaborazione con l’agenzia Modenatur. Prenotazione obbligatoria sul sito di Modenatur o chiamando il numero telefonico 059 220022.